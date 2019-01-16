SAT TİM'leri Suriye’ye girdi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en elit birliklerinden Sualtı Taarruz (SAT) komandoları dün Kilis-Elbeyli’den Fırat Kalkanı harekâtı ile DEAŞ’tan temizlenmiş bölgeye giriş yaptı.
SAT komandolarının bölge içinde ilerleyerek Menbiç kırsalına konuşlanmaları bekleniyor. Komando birliğinin karadaki en önemli görevleri arasında kritik hedef tespiti, kara unsurlarının geçiş yapacağı yerlerde bubi tuzaklarını temizleme bulunuyor. SAT komandolarının Menbiç kırsalına doğru hareket etmesi, TSK unsurlarının kırsalda Menbiç merkezine daha yakın bir yere doğru hareketlenebileceği yorumlarına neden oldu.
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