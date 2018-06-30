Sasunyan tahliye edilmedi

MAKUL OLMAYAN GÜVENLİK RİSKİ

1982 yılında, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’a aracıyla kırmızı ışıkta durduğu esnada suikast düzenleyen Ermeni Katliamı İçin Adalet Komandoları (JCAG) üyelerinden Hampig Sasunyan’ın (Harry Sassounian) şartlı tahliye talebi bir kez daha reddedildi. 29 Haziran’da Sasunyan’ın yattığı ADB’nin California eyaletindeki San Quentin hapishanesinde görülen duruşmaya katılan Türk Amerikan Ulusal İdari Komitesi (TASC) Eşbaşkanı avukat Günay Evinç, California Şartlı Tahliye Komisyonu’nun (California Parole Board) Sasunyan’ın isteğini kabul etmeme sebebinin “Sasunyan’ın toplum için makul olmayan bir güvenlik riski teşkil etmesi” olduğunu söyledi.

KOMİSYONDAKİLER MEKTUPLARLA ANLADI

Sasunyan’ın tahliyesini engellemek için TASC’ın internette ‘Teröristin şartlı tahliyesini durdurun’ sloganıyla açtığı kampanyayla California Şartlı Tahliye Komisyonu’na 1000’in üzerinde mektup yollanmıştı. Duruşmada bu mektupların etkili olduğunu aktaran Evinç, “Komisyondakiler, kararlarının ulusal ve uluslararası etkisini Amerikalı Türklerin gönderdiği tahliye karşıtı mektuplara dayanarak anladıklarını söyledi” dedi.

Suikast sonrası yakalanan Sasunyan, Los Angeles’ta yapılan yargılamada birinci derece cinayet suçundan müebbet hapse mahkûm edilmişti. Ancak California eyaletinin şartlı tahliye politikasına göre Sasunyan, hapis cezasının 25’inci yılını doldurmasıyla, şartlı salıverilme başvurusu yapma hakkına sahip oldu. Sasunyan, 2006, 2010, 2013, 2015 yıllarında da California Şartlı Tahliye Komisyonu’na tahliye talebinde bulundu ve istekleri reddedildi. Ancak ilk kez, Aralık 2016’da görülen duruşmada isteği kabul edildi. Kararı, California Valisi Gerald ‘Jerry’ Brown bozdu. 29 Haziran’daki bu duruşmayla, Sasunyan’ın 6’ncı tahliye talebi de başarısız oldu.