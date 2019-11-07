SAS’lar sahada

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSAS’lar sahada
GeriGündem SAS’lar sahada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

SAS’lar sahada

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
SAS’lar sahada

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Barış Pınarı harekât alanında arama-tarama ve temizlik faaliyetleri aralıksız sürerken, araziye Türk Deniz Kuvvetlerinin en seçkin birliklerinden olan, denizde olduğu kadar karada da önemli operasyonel faaliyetlere imza atan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı’na (SAS) bağlı timler de indi. Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Tel Abyad ve Resulayn’da her birinde dört personel bulunan 4 SAS timi görev yapıyor.

KARADA, DENİZDE ZOR GÖREV

Gönüllü subay ve astsubaylar içinden zorlu eğitimlerde başarı sağlayanlardan oluşan SAS komandoları, her türlü sabotaj, patlayıcı madde ve silahın etkisiz hale getirilmesi, amfibi harekât ile denizde ve karada düşman unsurlarına müdahale ve tuzaklamada görev alıyor. Sıradan bir mühimmattan en karmaşık bubi tuzaklarına kadar bütün patlayıcı maddeler hakkında uzman olan SAS komandoları, görevleri tamamlanana kadar suda kalabilme becerilerinin yanı sıra hayati risk taşıyan bölge ve harekâtlarda en kısa sürede doğru kararı alıp uygulayan timler arasında yer alıyor.

11 UÇAK BOMBASINA İMHA

2015’in son döneminde terör örgütü PKK’nın Güneydoğu’da şehir yapılanmasına karşı operasyonlarda da çok önemli görevler üstlenerek teröre ağır darbe vuran SAS’lar, yeniden sahada. SAS’lar Barış Pınarı harekât alanında meskun mahal bölgelerindeki zorlu bubi tuzaklarını imhada da görev almaya başladı. Bu kapsamda SAS timleri Tel Abyad’da, PKK/YPG’li teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatını imha etti.

BİR GÜNDE 30 BİN DÖNÜŞ

Terör örgütü PKK/YPG’nin denetimi altında olduğu dönemde bölgeden ayrılmak zorunda kalan sivillerin eve dönüşü de devam ediyor. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa dün öğle saatlerinde, terör örgütü PKK/YPG’nin uygulama ve baskılarıyla Resulayn’daki yurtlarından zorla göç ettirilen 30 bin sivilin evlerine geri dönüş yaptığını duyurdu.  

 

24 SAATTE 11 TACİZ

- TSK, ‘güvenli bölge’ tesisine yönelik ABD ile varılan mutabakata tam olarak uyarken, harekât alanında PKK/YPG’li teröristlerin tacizlerinin devam ettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, “Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz-saldırı gerçekleştirdi” diye açıklama yaptı.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle