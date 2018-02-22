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    SAS’lar da Afrin’de

    Uğur ERGAN / ANKARA
    22.02.2018 - 00:39 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de ilerleyişi devam ederken, ele geçirilen bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcılarla (EYP) kurulmuş tuzakların temizlenmesinde Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Sualtı Savunma (SAS) komandolarının da devreye girdiği öğrenildi.

    Karada ve denizde mayın ve değişik patlayıcılarla hazırlanmış tuzakların temizlenmesinde en uzman komando timi olan SAS’lar, ana güzergâhlar üzerinde, barınak ve sığınaklar ile terk edilmiş evlerde patlayıcıları imha ediyor.

    Afrin kent merkezine doğru ilerlendikçe daha fazla SAS’ın bölgede görev alması bekleniyor. Daha önce de Güneydoğu’da yerleşim yerlerinin teröristlerden temizlenmesi sonrası tuzakların imhasında etkin görev üstlenmiş olan SAS’lar Fırat Kalkanı harekâtında da görev almışlardı.

    KİLİS SINIRI TEMİZLENİYOR

    TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’e ilerleyişleri sırasında Uverkan köyü PYD/PKK’dan alındı. Böylece Kilis sınır hattının teröristlerden temizliğinde önemli bir aşama kaydedildi. Raco ve Cinderes’teki hedefler uçaklarla vuruldu. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1780’e yükseldi.

    Bölgeye sevk edilen jandarma ve polis özel harekât timleri, olası meskun mahal operasyonlarında görev alacaklar.

    Etiketler: gazetehaberleri , SAS , TSK , son dakika
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