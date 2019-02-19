Şaşkına çeviren olay! "Araç kendi kendine çalışmaya başladı"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞaşkına çeviren olay! "Araç kendi kendine çalışmaya başladı"
GeriGündem Şaşkına çeviren olay! "Araç kendi kendine çalışmaya başladı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
19.02.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Şaşkına çeviren olay! "Araç kendi kendine çalışmaya başladı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şaşkına çeviren olay! "Araç kendi kendine çalışmaya başladı"

Niğde’de sürücüsünün stop ettiği ve kapısını kilitlediği kamyonet, kendi kendine hareket ederek park halindeki iki araca çarptı. Güvenlik kamerasını izleyen sürücü, "Aracın içine cin girdi büyük ihtimal, çünkü başka şansımız yok. Arabayı çalıştırıp öndekine vuruyor" diyerek olayı anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Uzun Sokak’ta ikinci el eşya taşımacılığı yapan sürücü, yemek yemek için kamyonetini yolun kenarına park edip kapılarını kilitleyerek lokantaya girdi. Sürücünün uzaklaşmasının ardından kendiliğinden hareket eden kamyonet, park halindeki iki araca çarparak hasara neden oldu.

Kaza sonrasında çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını izleyen kamyonet sürücüsü, şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Arabayı park ettikten sonra stop ettim ve kapımı kilitledim. Yemek yemeye gittim. Şu an arabanın içine herhalde cin falan giriyor. Cinler beyaz olduğu için onları göremiyoruz. İçine şu an girdi cin büyük ihtimal, çünkü başka şansımız yok. Araba çalıştı ve öndekine vuruyor şu anda. Hareket ediyor ve vuruyor. Diriliş filmini de çok seyrediyorum, herhalde araç da ondan esinlenerek bu şekilde tuhaf hareketler yapmış. Öndeki direniyor ama benim araba hırsını alamıyor kerata. Ben indim gittim arkadaşlar arabanın içinden, yandaki esnaf koşuyor bakıyor aracın içinde birisi var mı diye. Aracın içindeki sarhoş mu, kafayı mı yedi diye. Bakıyor ki aracın içinde kimse yok. Benim araç oradan kurtularak başka bir araca da vuruyor. Herkes şaşkın tabii ki. Ben yemek yerken polisler beni arıyor ’kaza yaptınız gelin’ diye. Ben yemek yiyorum nasıl kaza yaparım diye kendi kendime sordum" dedi.

Şaşkına çeviren olay Araç kendi kendine çalışmaya başladı

Sabah iş yerine gelerek güvenlik kameralarını izleyen esnaf Mehmet Singin ise olayı şöyle anlattı:

‘‘Şoför kamyonetten iniyor, yanındaki bir kişi de iniyor. Kapıları kilitleyip gidiyor ama bir süre sonra araç kendiliğinden çalışıp hareket ediyor. Görüntü net anlaşılıyor. Önündeki araca sürükleyerek zarar veriyor. Görüntüler karşısında şok oldum. Sahibinin gidip aracın kendi kendine çalışması bizi şok etti.’’

Kamyonete koştuğunu ama içerisinde kimseyi göremediğini anlatan Serdar Öztürk, ‘‘Akşam iş yerimde oturuyordum. Araç kendi kendine çalışmaya başladı. Ben adamın gittiğini gördüm. Baktım arabanın içerisinde kimse yok. Araba yavaş yavaş marş basılıyor, gitmeye çalışıyor. Öndeki arabaya sürtmeye başladı. Baktım içinde kimse yok, kapıları da kilitliydi, frene basıp durdurmak istedim ama öndeki arabayı ittirerek diğer bir arabaya çarptı ama motoru susmadı, sonra itfaiyeyi aradık. Sanırım araçta kısa devre oldu diye tahmin ediyoruz’’ dedi.

Şaşkına çeviren olay Araç kendi kendine çalışmaya başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhur ittifakı genişliyor! 4 il MHP'ye, 17 il AK Parti'ye bırakıldı...

Kurtuldu ve anlattı: Burası mezarımız olacak...

HSK’dan flaş karar! 50 eski hakim savcı hakkında kovuşturma izni verildi…

İdris Naim Şahin aday oldu. İşte partisi...