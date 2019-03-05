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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salih GÜNER/KIRŞEHİR (DHA)
05.03.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Şaşkına çeviren görüntü... Hepsi kiraladıkları evden çıktı

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Şaşkına çeviren görüntü... Hepsi kiraladıkları evden çıktı

KIRŞEHİR'de kiraladıkları evde esrar üreterek sattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir polisi,  H.O.B. ve S.Ç.'nin kiraladıkları 2 ev içinde uyuşturucu madde yetiştirdikleri ihbarını aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, eş zamanlı olarak 2 adrese baskın düzenledi. Baskında polis, evlerde esrar üretimi için kurulan sistem ve düzeneklerini tespit etti.

İki evin her odasına farklı ışık ve ısıtma sistemi kurulduğu belirlenen dairelerde yapılan aramada 232 gram esrar, saksılar içinde ekili kenevir bitkileri, 3 hassas terazi, dijital materyaller, 26 bin lira para, kira ve abonelik sözleşmeleri ile 3'er tabanca ve tüfek ele geçirdi. Dairelerde inceleme yapan ekipler, esrar yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen havalandırma sistemi, filtre, fan, ısı ve nem ölçer cihazları, zaman ayarlı prizler, led lambalar, sıvı bitki besleyici, 706 tohum çimlendirme kapsülü, saksı, termometre, sıvı gübre, bitki kimyasalı, uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşetler buldu.

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan H.O.B. ve S.Ç, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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