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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)
02.11.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Şaşırtan savunma: 'Kazanın nedeni...'

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Şaşırtan savunma: 'Kazanın nedeni...'

Bursa'nın Mudanya ilçesinde alkollü kullandığı ciple Köylü Pazarı’ndaki dükkana girerek, Bahtınur Bora (58) ve Hatice Bilgin’in (64) ölümüne, Binnaz Mersin’in (64) yaralanmasına neden olan Ercan Konuk'un (64), tutuklu yargılanmasına başlandı. Ercan Konuk savunmasında, "Alkollü araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum. Ancak kaza, gaz pedalının takılmasından kaynaklandı" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini reddetti.

Kaza, geçtiğimiz Ağustos ayında Tirilye Mahallesi Köylü Pazarı'nda meydana geldi. Ercan Konuk, yönetimindeki 34 EN 4579 plakalı cipiyle otoparktan çıktığı sırada direksiyon kontrolünü yitirerek pazardaki zeytin dükkanına girdi. Dükkanda bulunan Bahtınur Bora ile Hatice Bilgin öldü, Binnaz Mersin yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Ercan Konuk, gözaltına alınması ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİ

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'taksirle adam öldürmek ve yaralamak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan iş insanı Ercan Konuk’un yargılanmasına başlandı. Sanık Ercan Konuk, mahkemedeki savunmasında, olay günü Tirilye’de arkadaşlarıyla buluştuğunu, briç oynadığını ve alkol aldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Aracı park ettiğim yerde, önümde bir araç, arkada duvar vardı. Manevra yaparak çıkmak istediğim sırada aracım bir anda kontrolümden çıktı ve kaza 2 saniye içinde meydana geldi. Kaza, gaz pedalının takılmasından kaynaklandı. Araç direğe vurunca ben de darbe aldım, hala ağrılarım devam ediyor. Alkollü olarak araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum. Kazada vefat eden Bahtınur Bora'nın yakınlarına hakları ödendi. Diğer vefat edenle yaralının da hakları ödenecektir. Şu anda Eskişehir, Bursa ve Manisa’da bulunan şirketlerimde 500 kişi çalışmakta. İki aya yakındır tutukluyum. Daha fazla mağdur olmamam ve işletmelerle ilgili genel müdür olarak yetkili ve görevli olduğumdan tahliyemi talep ediyorum."

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen ölen Bahtınur Bora’nın oğlu ve kızı, haklarını aldıklarını, kararı adalete bıraktıklarını söyleyerek, "Şikayetçi değiliz" dediler. Diğer mağdurların vekili avukat Öztürk Yazıcı ise, "Binnaz Mersin'in tedavisi hala devam ediyor. Sanıktan şikayetçiyiz" dedi.

Sanık avukatı ise kazanın müvekkilinin alkollü araç kullanmasından olmadığını, teknik arızadan kaynaklandığını düşündüklerini, aracın uzman bilirkişi heyeti tarafından incelenmesini isteyip tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti, araç üzerinde uzman heyet tarafından inceleme ve olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırarak sanığın tahliye talebini reddetti. Duruşma ertelendi.

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