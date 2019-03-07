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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.03.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Şaşırtan olay! Bir koyun altız doğurdu!

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Şaşırtan olay! Bir koyun altız doğurdu!

Amasya'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde bir koyun altız doğurdu.

Gökhöyük Tarım İşletmesinde Bafra ırkı bir koyun altız, yine aynı ırk 2 koyun ise beşiz doğum yaptı. Özel bölüme alınan kuzular biberonla besleniyor.

Veteriner sağlık teknisyeni Zeki Bulut, yaptığı açıklamada, altız doğumun çok nadir görüldüğünü, kuzuların sağlık durumunu kontrol için 24 saat başında nöbet tuttuklarını söyledi.

Bulut, döl ve süt verimi yüksek olan Bafra ırkı koyunlarda ikiz, üçüz doğumların sıklıkla görüldüğünü fakat altız doğumlara nadiren rastlandığının altını çizerek, şöyle konuştu:

Şaşırtan olay Bir koyun altız doğurdu

"Yaklaşık olarak her doğum sezonunda yüzde 60-70 ikizlilik, yüzde 10 civarında üçüzlülük ve her sene ender de olsa beşiz ve altızlılık oluyor. Fakat bu sene beşiz ve altız doğan kuzuların hepsi yaşıyor, hiçbir kayıp yaşamadık. Geçen sene beşizimiz oldu. Bu sene yine beşizimiz oldu ekstra olarak bir de altızımız oldu. Bizi mutlu eden kısmı hepsinin sağlıklı bir şekilde yaşıyor olması. Burada biz 24 saat bu hayvanların başında nöbet tutuyoruz. Anneleri hepsine yetemeyeceği için onları biberonla besliyoruz."

Şaşırtan olay Bir koyun altız doğurdu

Bafra ırkı koyunların TİGEM adına tescillendiğini ve Türkiye'deki damızlık ihtiyacının tamamını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Bulut, "Koyunlarımız yerli olan karayaka ve sakız melezi olan bir ırk. Adı Bafra Irkı. Kurumumuz adına tescillenmiş bir ırk. Hemen hemen Türkiye'nin bütün bölgelerindeki damızlık isteklerine cevap vermek durumundayız. Bu yavrulara da gözümüz gibi baktık çünkü kurumumuz adına tescillenmiş yerli bir ırk." ifadesini kullandı.

Şaşırtan olay Bir koyun altız doğurdu

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