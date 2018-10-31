Şaşırtan olay! Baldızı için gazete ilanı verdi
İzmir’de bugüne kadar görülmemiş bir gazete ilanı yayınlandı. Gazeteye ilan veren kişi 20 yaşındaki baldızında ilanla özür diledi.
İzmir Menderes'te bahçıvanlık yapan diyaliz hastası Şükrü Çetinkaya, kendisini darp ettiğini iddia ederek dava açan 20 yaşındaki baldızı Kader Akbay'dan gazete ilanıyla özür diledi.
Yeni Asır’ın haberine göre; Genç kızın açtığı dava sonucu Uzlaşma Bürosu'na gittiklerini söyleyen Çetinkaya, "Gazeteye ilan vermem karşılığında uzlaştık. İlan verdim ve dava kapandı" dedi.
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