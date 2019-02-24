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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
24.02.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

Şaşırtan görüntü! Tekirdağ'da 30, Silivri'de 150 metre...

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahilde denizin yaklaşık 30 metre çekildiği gözlendi. Öte yandan İstanbul'un Silivri ilçesinde sahil şeridinde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi.

İlçe merkezinde deniz suyunun çekilmesini vatandaşlar ilgiyle takip etti. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum olmadığını ve çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.

Şaşırtan görüntü Tekirdağda 30, Silivride 150 metre...

Benzer durumun daha önce de yaşandığını anlatan Uyan, “İlçe merkezimizdeki plajın suyu zaman zaman böyle çekiliyor. Olağan dışı bir durum söz konusu değil. Korkulacak bir şey yok. Bu durum yıllardan beri böyle devam ediyor.” diye konuştu.

Şaşırtan görüntü Tekirdağda 30, Silivride 150 metre...

SİLİVRİ'DE DENİZ YAKLAŞIK 150 METRE ÇEKİLDİ

 İstanbul'un Silivri ilçesinde sahil şeridinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi.

Silivri'de kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle deniz suyu yaklaşık 150 metre geri çekildi. Bu nedenle kum adası oluşurken, çöpler de ortaya çıktı.

Denizin çekilmesini izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Şaşırtan görüntü Tekirdağda 30, Silivride 150 metre...

Fırtına nedeniyle sahildeki bazı seyyar tezgahlar da devrildi.

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