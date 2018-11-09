Şaşırtan görüntü... Onlar da Bodrum'a ayak uydurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde son zamanlarda, beyaz boyalı ve mavi kapılı Bodrum evlerinin bulunduğu dar sokaklarda gezinen domuz sürüleriyle karşılaşmak sıradan bir hale dönüştü.



Domuzlar gece-gündüz demeden özellikle Konacık, Bitez ve Cumhuriyet mahallelerindeki yerleşim yerlerinde yiyecek arıyor. Domuzlarla hemen her gün karşılaşan bazı vatandaşlar ise artık onlarla birlikte iç içe bir yaşam sürer hale geldiklerini de ifade ediyor.



"Kolay yiyecek bulma yoluna gittiler"



Bodrum Avcılar Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve av turizmi acente yetkilisi Ethem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde caddelerde görünen yaban domuzlarının iyice medyatik hale geldiğini söyledi.



Yaban domuzlarının 14 ila 16 yıl boyunca sürüler halinde dişilerinin liderliğinde dolaştığını belirten Yavaş, "Bu yabani hayvanların şehre inme nedenleri maalesef, yaşam alanlarının daralmasından kaynaklanıyor. Bizler bu alanları çok daralttık. Yiyecek bulmakta sıkıntı çektikleri ve kolay yiyecek bulma yoluna gittikleri için, insanların atıklarını tüketir hale geldiler." dedi.



Domuzların şehir merkezine inmesinin bazı insanları rahatsız ettiğine dikkati çeken Yavaş, domuzların rahatsız edilmediği ve üzerlerine gidilmediği sürece zararsız hayvanlar olduğunu vurguladı.



"Yanlarında çok küçük yavrular varsa uzak durun"



Yaban domuzlarının tek dertlerinin yiyecek bulmak olduğunu aktaran Yavaş, şöyle konuştu:



"Bu hayvanların yiyecek bulmaktan başka bir amaçları yok. Göründükleri yerler genelde çöp konteynerlerinin yanlarıdır. Bu çöpleri sık sık devirip zarar verdikleri için de insanlar evsel atıklarını genelde çöp konteynerlerinin yanına, yere bırakırlar. Dolayısıyla bu hayvanlarla evlerimizin önünde sık sık karşılaşıyoruz. Domuzlar genelde ekim sonu ve kasım gibi üremeye başlarlar. Hamilelik süreleri de üç ay üç hafta üç gündür. Yaz başında doğumlarını yaparlar. Dişiler genelde yavrularını korumak amacıyla saldırılarda bulunabiliyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur bu. Yanlarında çok küçük yavrular varsa uzak durmakta fayda var."



Domuzları sokakta görenlerin üzerine gitmemesi gerektiğini anlatan Yavaş, hareketsiz kalmakta ve araçtan inip fotoğraf çekmeye çalışmamakta fayda olduğunu dile getirdi.



Yabani hayvanlar olduğu için domuzların genelde akşam avlandığına işaret eden Yavaş, "Domuzlar gece avlanır, gündüzleri de yiyeceğe yakın olan ormanlık bölgelerde sürüler halinde konaklarlar. Domuzlar hem etçil hem de otçuldur. Ne olursa olsun tarıma ve insanlara bağımlılar. Şu anda kış meyvelerinin de olgunlaşma zamanı, şu sıralar şehirlerden biraz daha uzak duracaklarını düşünüyorum." diye konuştu.



"Tohumların toprağa karışmasını sağlayan yegane hayvan"



Bazı site sakinlerinin kendilerini arayarak yardım talebinde bulunduklarını ifade eden Yavaş, şunları söyledi:



"Bizi arayıp bu hayvanları avlamamız gerektiğini söylüyorlar. Ancak bizim yerleşim alanlarında av yapmamız mümkün değil. Bunun önlemlerini almak bizim elimizde. Yiyeceklerimizi sokağa bırakmak yerine onların kolay ulaşılamayacağı yerlere bırakılması lazım. Domuzların doğaya çok faydası var. Çam ağaçlarının kozalaklarının toprağa karışmasında, etraftaki her türlü bitkinin üremesinde çok faydası var. Tohumların toprağa karışmasını sağlayan yegane hayvanlardır. Bugün cebinizdeki paranın tümünü harcasanız, işçi tutup çalıştırsanız domuzların toprakla buluşturduğu tohumu yerleştiremezsiniz. O yüzden, bitkilerin gelişmesinin yegane sebebi domuzlardır. Yaban domuzlarıyla yaşamayı öğrenmek bize daha çok fayda sağlar. Yok etmektense onlarla birlikte yaşamayı öğrenelim ve yabani hayvanlar olduklarını da unutmayalım."



Yavaş, Almanya, Danimarka, İsveç, İspanya ve Norveç gibi ülkelerden misafirlere av turizmi hizmeti verdiklerini de kaydetti.



"Onlar da Bodrum'a ayak uydurdu"



Domuz sürüsüyle sürekli karşılaşan Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Bodrum Avcılar Kulübü Derneği üyesi Süleyman Yıldırım da artık bu hayvanlarla yaşamaya alışmaya başladıklarını söyledi.



Domuzların yaşam alanlarına insanların müdahale ettiğini ileri süren Yıldırım, "Hayvanların yiyecek alanları daraldığı için evsel atıklara geliyorlar. Şu ana kadar insanlara bir zararı görülmedi. Onlar da Bodrum'un özgür yaşamına ayak uydurdular. Ya da biz onlara ayak uydurduk. Onları görmeye artık alıştık." diye konuştu.



Domuz sürüsüyle sokakta karşılaşan ve uzun süre onları izleyen Konacık Mahallesi sakinlerinden Fikret Kuru ise bu hayvanların dağlarda yiyecek bulamadıkları için sokağa indiklerini, bu durumda onlara yaşam alanı bırakılması gerektiğini dile getirdi.



"Eskiden çok korkardık"



Daha önce domuzlara bu kadar yaklaşmaya korktuklarını anlatan Kuru, "Bu hayvanlar artık insanlara çok alışmışlar. Biz eskiden çocukluğumuzda bu hayvanları dağlarda gördüğümüzde çok korkardık. Ama artık onlar da insanlara alışmışlar. Babam bunları avlardı, biz de tırmandığımız ağaçlardan seyrederdik. Şimdi aramızda geziyorlar." dedi.



Sürek avı başlatılacak



Bu arada Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü, Milli Parklar Şefliği, Orman İşletme Şefliği ve Bodrum Avcılar Kulübü Derneğince ortak bir koordinasyon kurulu oluşturularak, gelen şikayetler doğrultusunda önceden belirlenen bazı alanlarda sürek avı başlatılacağı belirtildi.

Öte yandan, yaban domuzlarının sert burunları aynı zamanda adeta bir pulluk işlevi görüyor. Bu hayvanlar, sert burunlarıyla toprağı eşeleyerek hava almasını sağlamalarıyla biliniyor. Ayrıca birçok ağaç tohumunu adeta toprağa ekerek ormanların gelişmesinde önemli rol oynuyor.