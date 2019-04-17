Şaşırtan görüntü! İnegöl'de lojman bahçesine ayı girdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait lojmanın bahçesine ayı indi. Güvenlik kameralarınca görüntülenen ayı, bahçede bir süre yiyecek aradı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait lojmanların bahçesine ayı girdi. Lojmanda görevli bekçiler, güvenlik kameralarında ayıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kameralar tarafından anbean kaydedilen ayı, bir süre bahçede yiyecek arıyor. Ardından da bölgeden uzaklaşarak, gözden kayboldu.
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