Şaşırtan görüntü

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)
09.12.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

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Isparta'da patenli 3 gencin seyir halindeki bir kamyona tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gökçay kavşağında patenli 3 genç, seyir halindeki kamyona tutunarak bir süre yolculuk etti. Bu anlar ise yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patenli gençlerden birinin kamyonun kasasının sağ, birinin orta, diğerinin de sol tarafından tutunarak gittiği anlar yer aldı.

Bir süre böyle giden patenli geçlerden birinin kasayı bırakıp arkadaşına tutunarak ilerlemesi, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Gençler yaklaşık 3 kilometrelik tehlikeli yolculuğun ardından kamyonu bırakarak yoluna devam etti.

 

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