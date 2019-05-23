Şaşırtan görüntü
Antalya’da D-400 kara yolunda otomobilinin arka kapısı açık şekilde trafikte seyreden sürücü tehlikeye davetiye çıkardı.
Olay, Antalya-Alanya arasında bulunan D-400 kara yolu Aksu ve Serik ilçesinde arasında meydana geldi. Her gün binlerce araç tarafından kullanılan kara yolunda bir otomobil sürücüsünün kara yolunda kapısının açık bir şekilde trafikte seyrettiğini gören diğer sürücüler, o anları cep telefonu ile kaydetti.
Sürücünün kapısını neden açık bıraktığı ise bilinmiyor. Diğer araç sürücülerinin şaşkın ve korkulu bakışları arasında ilerleyen otomobil, bir süre seyir ettiği kara yolunda daha sonra gözlerden kaybolduğu ifade edildi.
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