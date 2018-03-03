Şaşırtan görüntü

Olay, Harran ilçesi Meydan kırsal Mahallesi yolunda yaşandı. Yolda bir otomobil sürücüsü ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Motosiklette bulunan 2 kişinin, arkadan gelen motosikleti eşarpla çekip götürdüğü görüldü.

Motosikletli 2 kişi, 4 kişilik ailenin bulunduğu motosikleti eşarpla çekti. Eşarbı halat gibi kullanan motosikletlilerin yolculuğu büyük şaşkınlığa neden oldu.



Motosiklet sürücüsü önünde bir çocukla tehlikeye aldırış etmeden ilerlerken, arkasında oturan kadının ise kucağında bir bebek olduğu görüldü. Motosikletliler, tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ederek gözden kayboldu.