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    Şaşırtan görüntü

    İHA
    03.03.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde üzerinde 2 kişinin olduğu bir motosikletin, bir aileyi taşıyan başka bir motosikleti eşarpla çekip yol alması görenleri şaşkına çevirdi.

    Olay, Harran ilçesi Meydan kırsal Mahallesi yolunda yaşandı. Yolda bir otomobil sürücüsü ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Motosiklette bulunan 2 kişinin, arkadan gelen motosikleti eşarpla çekip götürdüğü görüldü.

    Şaşırtan görüntüMotosikletli 2 kişi, 4 kişilik ailenin bulunduğu motosikleti eşarpla çekti. Eşarbı halat gibi kullanan motosikletlilerin yolculuğu büyük şaşkınlığa neden oldu.

    Şaşırtan görüntü
    Motosiklet sürücüsü önünde bir çocukla tehlikeye aldırış etmeden ilerlerken, arkasında oturan kadının ise kucağında bir bebek olduğu görüldü. Motosikletliler, tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ederek gözden kayboldu.

    Şaşırtan görüntü

    Etiketler: Şanlıurfa , motosiklet , eşarp , Harran , son dakika
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