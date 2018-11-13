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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
13.11.2018 - 12:53, Son Güncelleme:

Şaşırtan diyalog... Polisin uyarısına rağmen karşıya geçince cezayı yediler

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BOLU'da, polislerin uyarı ve ısrarlarına rağmen yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçen 11 kişiye, toplam 1118 TL ceza kesildi. Polis ve bir vatandaş arasında yaşanan diyalog ise şaşırttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, D-100 Karayolu üzerindeki yaya geçidinde kırmızı ışık ihlaline yönelik yayalar üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, YSE kavşağındaki yaya geçidinde bekleyerek kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayalara ceza yazdı. Ekiplerin, kırmızı ışıkta geçmemeleri yönündeki uyarısını dinlemeyip yolun karşısına geçen 11 kişiye toplam 1118 TL ceza uygulandı.

Şaşırtan diyalog... Polisin uyarısına rağmen karşıya geçince cezayı yediler

ŞAŞIRTAN DİYALOG

Uygulama sırasında, yanlarında kamera ile kayıt alan polislerin olmasına rağmen yayaların kırmızı ışıkta yolun karşı tarafına geçme konusunda ısrar etmesi şaşırttı. Görüntüler, vatandaşların trafik ışıklarının yayalar için de geçerli olduğu konusunda bilgisiz olduğunu gösterdi.

Şaşırtan diyalog... Polisin uyarısına rağmen karşıya geçince cezayı yediler

Polis ve bir vatandaş arasında yaşanan diyalog ise şaşırttı. Vatandaş, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolda araç olmadığını belirterek karşıya geçmek istedi. Polis ise "Bekleyin yeşil yansın. Bakın karşıda kırmızı ışık yanıyor. Burada kamera çekiyorum. Kırmızı ışık yanıyor. Karşıya geçmek istiyorsun. Kırmızıda karşıya geçilir mi?" diyerek uyarıda bulundu.

Şaşırtan diyalog... Polisin uyarısına rağmen karşıya geçince cezayı yediler

Vatandaş ise "Nasıl olacak yani? Nasıl oluyor bu işler ben anlamadım?" diye cevap verdi. Polis bunun üzerine, "Ama bak kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı şekilde adam resmi var. 'Dur' diyor yani. Kırmızıda geçiyorsun. Kırmızı ışık sadece araçlar için değil. Yayalar için de kırmızı ışıklar geçerli. Bak şimdi yeşil yandı. Şimdi geç" dedi.

Bu diyaloglar sırasında bir başka vatandaş da polislere aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Görüntüler, polis kamerasına yansıdı.

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