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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
03.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Şaşırmadık’

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‘Şaşırmadık’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili baştan beri ne ileri sürdülerse hepsinin doğru çıktığını savunarak, “Ölüler, cezaevindeki vatandaşlar, kısıtlılar sandık seçmen listesinde yer aldı ve o isimler adına oy kullanıldı. Bir şeyler oldu, doğru. Sandık başı organizasyonuyla oldu” dedi. Savcılığın sandık kurullarına yönelik soruşturması için de “şaşırmadık” diyen Yavuz, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle konuştu:

2 YILLIK ORGANİZASYON

“Biz ‘CHP organize usulsüzlükleri koordine etti’ demedik. Birileri bu ‘CHP’nin işine yarasın’ diye yapıldı. 2 yıl öncesinden başlayıp tam bir organizasyon içinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Mülki idari amirlerinin kanun gereği verdikleri listelerde 134 bin 351 isim verdi, ancak ilçe seçim kurulları 39 bin 648 kişiyi görevlendirdi. Görevlendirmeler kamu görevlilerinin dışına çıkılarak yapıldı.

BANKALARDAN ALINMIŞ

Yapı Kredi’den, Denizbank’tan ve başka bankalardan bolca alınmış. İş Bankası bunun üzerine açıklama yapıyor. ‘Biz vermedik, bizden istediler.’ Biz, ‘siz verdiniz’ demedik ki. Size ne oluyor? Parti üyeleri sandık başkanı olarak görev yaptı. Özellikle bir partiden önemli derecede var. CHP’li belediye başkanları sandık kurullarına mesaj attı. Görüştüler mi, konuştular mı, başka şeyler oldu mu, bilmem. Bildiğimiz bir şey var almışlar ve yer yer mesaj atmışlar. (CHP’nin, AK Parti’nin itiraz gerekçelerinin 600 oyu etkilediği iddiası) 2-3 bin civarında bir rakamdan bahsediyoruz ama bu rakamın ötesine geçti artık.

YENİ SUÇ DUYURULARI

(İstanbul’da sandık kurullarına yönelik soruşturma) Şaşırmadık. Biz de bir ekip kurarak, ‘Kimlerle ilgili suç duyurusunda bulunulur’a çalışıyoruz. Bu suç duyurularının ötesinde çok farklı kişilere yöneltilecek suç duyurularının olacağını ifade edebilirim. Sandık başında ve seçim kurulunda rol alan herkesle ilgili araştırma yapıyoruz.

İLÇELERDE YOK MU

İlçelerde kesinlikle yoktur demem mümkün değildir. Ama ağırlıklı olarak yönelinen yer, İBB seçimleridir. 2 ilçe (Büyükçekmece ve Maltepe) hariç başka ilçelere ilişkin olağanüstü itiraz söz konusu değil. Büyükşehre ilişkin olağanüstü itiraz yapılmıştır.”

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