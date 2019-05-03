‘Şaşırmadık’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili baştan beri ne ileri sürdülerse hepsinin doğru çıktığını savunarak, “Ölüler, cezaevindeki vatandaşlar, kısıtlılar sandık seçmen listesinde yer aldı ve o isimler adına oy kullanıldı. Bir şeyler oldu, doğru. Sandık başı organizasyonuyla oldu” dedi. Savcılığın sandık kurullarına yönelik soruşturması için de “şaşırmadık” diyen Yavuz, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle konuştu:
2 YILLIK ORGANİZASYON
“Biz ‘CHP organize usulsüzlükleri koordine etti’ demedik. Birileri bu ‘CHP’nin işine yarasın’ diye yapıldı. 2 yıl öncesinden başlayıp tam bir organizasyon içinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Mülki idari amirlerinin kanun gereği verdikleri listelerde 134 bin 351 isim verdi, ancak ilçe seçim kurulları 39 bin 648 kişiyi görevlendirdi. Görevlendirmeler kamu görevlilerinin dışına çıkılarak yapıldı.
BANKALARDAN ALINMIŞ
Yapı Kredi’den, Denizbank’tan ve başka bankalardan bolca alınmış. İş Bankası bunun üzerine açıklama yapıyor. ‘Biz vermedik, bizden istediler.’ Biz, ‘siz verdiniz’ demedik ki. Size ne oluyor? Parti üyeleri sandık başkanı olarak görev yaptı. Özellikle bir partiden önemli derecede var. CHP’li belediye başkanları sandık kurullarına mesaj attı. Görüştüler mi, konuştular mı, başka şeyler oldu mu, bilmem. Bildiğimiz bir şey var almışlar ve yer yer mesaj atmışlar. (CHP’nin, AK Parti’nin itiraz gerekçelerinin 600 oyu etkilediği iddiası) 2-3 bin civarında bir rakamdan bahsediyoruz ama bu rakamın ötesine geçti artık.
YENİ SUÇ DUYURULARI
(İstanbul’da sandık kurullarına yönelik soruşturma) Şaşırmadık. Biz de bir ekip kurarak, ‘Kimlerle ilgili suç duyurusunda bulunulur’a çalışıyoruz. Bu suç duyurularının ötesinde çok farklı kişilere yöneltilecek suç duyurularının olacağını ifade edebilirim. Sandık başında ve seçim kurulunda rol alan herkesle ilgili araştırma yapıyoruz.
İLÇELERDE YOK MU
İlçelerde kesinlikle yoktur demem mümkün değildir. Ama ağırlıklı olarak yönelinen yer, İBB seçimleridir. 2 ilçe (Büyükçekmece ve Maltepe) hariç başka ilçelere ilişkin olağanüstü itiraz söz konusu değil. Büyükşehre ilişkin olağanüstü itiraz yapılmıştır.”
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