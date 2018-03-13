Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda TIR kuyruÄŸu

Artvin'in Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda Ã¶nceki gÃ¼n geÃ§iÅŸlerde verilerin girildiÄŸi sistem arÄ±zasÄ± nedeniyle uluslararasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapan TIR'lar GÃ¼rcistan'a geÃ§emedi. 2 gÃ¼n boyunca geÃ§iÅŸ yapÄ±lamayan kapÄ±da, TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen TIR'lar kuyruk oluÅŸturdu. TIR parklarÄ±nÄ±n dolmasÄ± Ã¼zerine Karadeniz Sahil Yolu Ã¼zerinde oluÅŸan kuyruk, yaklaÅŸÄ±k 20 kilometre uzaklÄ±ktaki Hopa ilÃ§e merkezine kadar uzadÄ±.

Karayolunun bir ÅŸeridini kapatan TIR'lar, trafiÄŸin de aksamasÄ±na neden oluyor. SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda sistem arÄ±zasÄ±nÄ±n giderilmesi ile geÃ§iÅŸlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kapÄ±da TIR kuyruklarÄ± azaltÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Artvin Sarp MÃ¼lki Ä°dare AmirliÄŸi ise oluÅŸan TIR kuyruklarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

TIR SÃœRÃœCÃœLERÄ° TEPKÄ°LÄ°

TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Cesur Altundal, yollarda periÅŸan halde kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "BÃ¼tÃ¼n yeme iÃ§me ve diÄŸer ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± aracÄ±n iÃ§inde ve etrafÄ±nda gÃ¶rmek zorunda kalÄ±yoruz. Sistemden dolayÄ± kapÄ± geÃ§iÅŸlerinde sorun yaÅŸÄ±yoruz. En az 3 gÃ¼n daha bekliyoruz" dedi.

Diyar EÅŸlioÄŸlu da "GÃ¼rcistan'dan geÃ§iÅŸte 5 dakikada evrakÄ±mÄ±z iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor ama TÃ¼rkiye'de genelde bÃ¶yle sÄ±kÄ±ntÄ± oluyor. Yollarda kaldÄ±k. Tuvalet yok, su yok. Burada beklemek zorundayÄ±z. UyuyamÄ±yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ diÄŸer bekleyen araÃ§lar bizi geÃ§er. Bu yÃ¼zden 24 saat nÃ¶betteyiz" ifadelerini kullandÄ±.

Osman ArabacÄ± ise "KapÄ±da arÄ±za var. Bundan dolayÄ± sÄ±ra oluÅŸuyor. Parklar dolu, uzun kuyruk var. Bekliyoruz. Yolda yata yata gidiyoruz. 3 gÃ¼n daha ancak kapÄ±ya varÄ±rÄ±z. GÃ¼mrÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor" diyerek beklemekten baÅŸka Ã§areleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.