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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.04.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Sarp Sınır Kapısı’nda ele geçirildi! 6.5 milyon değerinde…

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Sarp Sınır Kapısı’nda ele geçirildi! 6.5 milyon değerinde…

Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6 milyon 500 bin lira değerinde 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Gürcistan’ın Poti Limanı’ndan Sarp Gümrük Kapısı'na bir araçla kaçak sigara sevk edileceği, farklı beyan verilmek suretiyle gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmeye çalışılacağı bilgisi edinildi.

İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden söz konusu araca ait firma, şoför ve güzergah bilgileri detaylı olarak incelendi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Operasyon Birimleri ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce oluşturulan bir ekip elde ettikleri bilgilerle belirlenen firma, araç ve şahısları takip altına aldı.

İşlemleri takip altında tutulan bir aracın Sarp Gümrük Kapısı'na gelişinin ardından şoför ve tır, CCTV kamera sistemleri üzerinden takibe alındı. Yapılan gümrük işlemleri sırasında taşıyıcı firma tarafından söz konusu aracın yükünün cam bardak olarak beyan edilmesi üzerine araç, x-ray sistemine sevk edildi. Yapılan tarama neticesinde şüpheli yoğunluk tespit edilerek tır arama hangarına alındı.

Tırda bulunan gümrük güvenlik mühürleri söküldüğünde, araçta bulunan eşyaların tamamının sigara olduğu görüldü. Yapılan sayım ve tespitte 627 bin 500 paket kaçak sigara bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen sigaraların tahmini piyasa değerinin 6 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.



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