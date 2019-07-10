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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne) (DHA)
10.07.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Saros'ta deniz kıyısında bulundu! 'Daha önce böyle bir şeyi görmemiştim'

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Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla Köyü sahilinde kıyıya vurmuş balinaya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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  • Sarosta deniz kıyısında dev kemikler bulundu
  • Sarosta deniz kıyısında dev kemikler bulundu
  • Sarosta deniz kıyısında dev kemikler bulundu
  • Sarosta deniz kıyısında dev kemikler bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yayla Köyü sahilinde turistik tesis işleten Mustafa Altunhan, teknesiyle gittiği bir koyda karaya vurmuş ve büyük kısmı kumun altında bulunan devasa kemikler gördü. Balinaya ait olduğu tahmin edilen kemikleri cep telefonuyla görüntüleyen Altunhan, durumu jandarmaya bildirdi.

Tesisteki iskeleye çıkartılan devasa kemikleri gören tatilciler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kemikler incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYİ SAROS KÖRFEZİ'NDE GÖRMEMİŞTİM'

Mustafa Altunhan, Saros Körfezi'nde ilk kez bu büyüklükte bir canlıya ait kemikler gördüğünü belirterek, "Saros Körfezi'nde çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Bu benim tahminime göre dev bir balık. Otomobili bir kerede yutacak çene yapısına sahip. Büyük bir bölümü de kumun altında. Kaburga kemikleri insan boyunda. Bunu paylaşarak, yetkililerin ilgisini çekmek istedim. Daha önce böyle bir şeyi Saros Körfezi'nde görmemiştim" dedi.

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