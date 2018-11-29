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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
29.11.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Büyük fırtına! Uçaklar zor anlar yaşadı, çok sayıda tekne suya gömüldü...

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Saros açıklarında yaşanan fırtına nedeniyle limanda bulunan birçok büyük ve küçük çaplı tekne suya gömülürken fırtına İstanbul'da etkisini gösterdi. İstanbul'da da teknelerini kurtarmak isteyen balıkçılar da adeta seferber oldu. Öte yandan İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle uçaklar inişe geçtiği esnada zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle beşik gibi sallanan uçaklar kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul'da da etkili olan şiddetli fırtına balıkçıları alarma geçirdi. Arnavutköy Karaburun’da olumsuz hava koşullarından teknelerini kurtarmak isteyen balıkçılar seferber oldu.

İstanbul’un Karadeniz kıyılarına açılan güzergâhında bulunan Karaburun’da olumsuz hava şartları hayatı etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy Karaburun sahilinde bulunan balıkçılar şiddetli rüzgardan teknelerini kurtarmak için adeta seferber oldu. Limanda bulunan dalgakıranın iç kısmında bulunan balıkçı barınağında bekletilen kayık ve tekneler rüzgarın etkisinden korunmak için çekilmeye başlandı. Limana getirilen traktör yardımıyla römorka yüklenen kayıklar denizden çıkartılarak hangara kaldırıldı. Bazı balıkçı tekneleri ise birbirine bağlanarak olumsuz hava koşullarından korunmaya çalışıldı.

“HAVA ŞARTLARI ÇOK FENA”

Barınaktan teknesini hangara çeken bir balıkçı, “Maalesef tekneyi zor kurtardık, hava şartları çok fena herkese teknelerini denizden çekmesini öneriyorum. Hava esmeye başlayınca teknenin başından ayrılamıyoruz tekneler batmasın diye. Limanın da kötü şartlarından dolayı bunu her seferinde yaşıyoruz“ dedi

Saros açıklarında fırtına nedeniyle tekneler suya gömüldü
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İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN FIRTINA UÇAKLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçaklar da zor anlar yaşadı. İniş için alçalan uçaklar rüzgarın etkisiyle adeta beşik gibi sallandı. Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde uçaklar fırtına nedeniyle beşik gibi sallanıyor.

Büyük fırtına Uçaklar zor anlar yaşadı, çok sayıda tekne suya gömüldü...



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