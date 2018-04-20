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    "Sarkıntılık edersem beni vur" diyen erkek arkadaşını öldürdü

    Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)
    20.04.2018 - 18:44 | Son Güncelleme:

    ADANA’da, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Muhammet Yıldırım’ı (25) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yeter Azgın (19) adliyeye sevk edildi. Yeter Azgın, Yıldırım’ı, evlilik vaadiyle kendini taciz etmek isteyince vurduğunu söyledi.

    Olay, dün Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İşsiz Muhammet Yıldırım, beraberindeki kız kardeşi Fatma Yıldırım (18) ile birlikte arkadaşı Şükrü Demiryürek’in kullandığı otomobille servisten inen Yeter Azgın’ın yanına geldi. Yeter’i de otomobile alan arkadaşlar, Işıklı Mahallesi’ndeki bir narenciye bahçesine gitti. Şükrü Demiryürek, işi olduğunu söyleyip, Fatma Yıldırım da yiyecek hazırlamak için ayrılınca Muhammet Yıldırım ile Yeter Azgın baş başa kaldı. Evlilik planı yapan Yıldırım, genç kızı öpmek istedi.

    "SARKINTILIK EDERSEM BENİ VUR"

    Yeter Azgın, Yıldırım’ı engelleyip, bahçeden ayrılmak istedi. Genç kızı, ikna etmek isteyen Yıldırım, bahçedeki bekçi evinden av tüfeğini getirip, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi.

    Ancak bir süre sonra Yıldırım’ın tekrar taciz etmeye başladığı Yeter Azgın, elindeki tüfekle Yıldırım’ın kasığına 1 el ateş etti. Yeter Azgın tüfeği atıp, bahçeden kaçarken durumu da Şükrü Demiryürek’e bildirdi. Paniğe kapılan Fatma Yıldırım da kuzeni Ahmet Yıldırım’ı arayıp, yardım istedi.

    Gelen Demiryürek, arkadaşını kanlar içinde bulunca 112 ve jandarmaya ihbarda bulundu. Bu sırada bahçeye gelen Ahmet Yıldırım da kuzeni Fatma’yı alıp eve götürdü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammet Yıldırım’ın öldüğü anlaşıldı.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Yıldırım’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma Yeter Azgın’ı gözaltına aldı. Yeter Azgın, Muhammet Yıldırım’ın servisten inince yanına geldiğini, otomobilde kız kardeşi Fatma’nın olması nedeniyle araca bindiğini, olay yerinde kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Muhammet Yıldırım’ın kardeşi Fatma Yıldırım, kuzeni Ahmet Yıldırım ve Şükrü Demiryürek de gözaltına alındı.

    Sorguları tamamlanan 4 kişi, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 4 kişiden, katil zanlısı Yeter Azgın ile ona yardım ettiği iddia edilen Şükrü Demiryürek tutuklandı. Diğer şüpheliler Fatma Yıldırım ve Ahmet Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

     

    Etiketler: Adana , cinayet , gündem
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