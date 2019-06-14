Şarkılar TEGV’li çocuklar için söylendi
Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan, çocuklar için sahnedeydi…
Ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 12 Haziran Çarşamba gecesi, Volkswagen Arena’da imkanı kısıtlı 4500 çocuğun nitelikli eğitimine destek sağlamak amacıyla çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı.Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan’ın sahne aldığı ‘Bir Haziran Gecesi Rüyası’ isimli bu muhteşem gecenin organizasyonunu Nice Garcia yaparken, sunuculuğunu Ezgi Mola ve Cem Davran üstlendi.
Yıllara meydan okuyan sesi ve güzelliğiyle Ajda Pekkan ve birbirinden güzel şarkıları ile Kenan Doğulu sahnede fırtına etkisi yaratırlarken, Tuluğ Tırpan ve Fahir Atakoğlu, ‘Uzun ince bir yoldayım’ eserine birlikte hayat vererek coşkuyu ikiye katladılar. Geceye sürpriz isim olarak katılan Okan Yalabık ise Tuluğ Tırpan’ın piyanosu eşliğinde Mevlana - Simyacı Senfonik Şiirinden 3 bölüm seslendirdi. Gecenin bir diğer sürprizi ise, Fahir Atakoğlu eşliğinde Kenan Doğulu’nun Kurşun Adres Sormaz ki isimli parçayı seslendirmesi oldu.
Mustafa Nuri Haybat yönetimindeki büyük orkestra eşliğinde hayranlarının yoğun ilgisine, muhteşem enerjileri ve sahne performanslarıyla karşılık veren Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan son olarak Ozan Doğulu’nun “Harika” parçasını sahnede hep birlikte söyleyerek final yaptılar.
4000 kişinin katılım gösterdiği ve izleyenlerin unutulmaz bir geceye tanıklık ettikleri konserin sponsorluğunu Volkswagen Arena, Dore Music, Biletix, Most Production ve The Ritz Carlton İstanbul üstlendi.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hakkında:
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 32 ilde 10 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim Birimi, 24 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık sekiz bin gönüllüsünün desteğiyle kuruluşundan bu yana 3 milyona yakın çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebilir.
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