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    Şarkıcıya cinayetten müebbet istemi

    Hürriyet Haber
    30.04.2018 - 08:43 | Son Güncelleme:

    Ankara Gölbaşı'nda iki yıl önce Avukat Onur Evrim Demir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer için müebbet hapis istendi. Emrah Dinçer'e yardım ettiği gerekçesiyle avukatı Şükrü Açıkbaş hakkında da dava açıldı.

    Avukat Onur Evrim Demir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer hakkında “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis talep edildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gölbaşı’nda Ağustos 2016’da Avukat Onur Evrim Demir’in vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Cinayeti işlediği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer ile cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği ileri sürülen avukatı Şükrü Açıkbaş hakkında dava açıldı.

    CESEDİ AVUKATIYLA BİRLİKTE ATMIŞ

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, iddianamede, eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle Avukat Demir’i kafasına sopa ile vurarak öldüren Dinçer’in, daha sonra Açıkbaş’ı çağırdığı ve cesedi birlikte Gölbaşı’nda bir dere kenarına attıkları ileri sürüldü. Demir’in cesedinin yanında bulunan bir tahta parçasının Dinçer’in evindeki aramada ele geçirilen sopayla eşleşmesi sonucu cinayetin çözüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Dinçer’in “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Eski emniyet müdürü olan Avukat Açıkbaş hakkında ise “delilleri yok etmek” suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

    Etiketler: onur evrim demir cinayeti , cinayet davası , gündem
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