Şarkıcı Sıla Gençoğlu "müşteki" olarak ifade verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞarkıcı Sıla Gençoğlu "müşteki" olarak ifade verdi
GeriGündem Şarkıcı Sıla Gençoğlu "müşteki" olarak ifade verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
13.02.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Şarkıcı Sıla Gençoğlu "müşteki" olarak ifade verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şarkıcı Sıla Gençoğlu "müşteki" olarak ifade verdi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, şiddet gördüğü iddiasıyla davalık olduğu oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'a yönelik şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte gelen Gençoğlu, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'na geçti. Burada Gençoğlu'nun ifadesi, soruşturma savcısı Ekrem Aydıner tarafından alındı.

Müşteki Gençoğlu'nun, kavga olayından sonra çekildiği ve üzerinde oynama yapıldığı iddia edilen video görüntülerini, yaptığı açıklamalarda basınla paylaştığını söylediği gerekçesiyle Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan şikayetçi olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında şikayet edilen avukat Sibel Aydın'ın da daha önce savcılığa geldiği ve savcı Aydıner tarafından beyanının alındığı kaydedildi.

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Epözdemir, müvekkilinin Ahmet Kural ile kavgasından sonra çekildiği belirtilen ve bir televizyon kanalında yayımlanan video görüntülerinde, vücut morluklarının kapatılarak oynama yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, Kural'ın avukatı Aydın'ın da bu görüntülerin basınla paylaştığına dair açıklamaları olduğu için, "gizliliği ihlal" suçundan yargılanmasını talep etmişti.

Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Mart'ta yapılacak.

OLAY

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Ailesi Mahkemesi'ne başvurarak, fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural'ın müvekkiline 3 ay yaklaşmamasına yönelik karar aldırmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Gençoğlu, savcılığa "müşteki" sıfatıyla ifade vermişti. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gençoğlu, kendisine uygulanan şiddet nedeniyle Kural'dan şikayetçi olduğunu belirtmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Kural'ın şüphelisi olduğu bir iddianame hazırlamıştı.

Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Alev'i boşandığı eşi kaçırıp öldürdü

Tuzla'da gaspçı dehşeti! Bankadan para çekerken saldırdılar...

Selatin Tüneli'nde TIR devirildi; hurdalar yola saçıldı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu "müşteki" olarak ifade verdi