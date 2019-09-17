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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.09.2019 - 18:09, Son Güncelleme:

Şarkıcı Saide İnaç'a Cumhurbaşkanına hakaretten hapis

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Şarkıcı Saide İnaç'a Cumhurbaşkanına hakaretten hapis

Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'a yargılandığı davada, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İnaç, "Terör örgütüne üye olmak suçundan" hükümlü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden avukatıyla birlikte katıldı.

Sanık İnaç, savunmasında, kendisi adına sahte birçok sosyal medya hesabı açıldığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

Şarkıcı Saide İnaça Cumhurbaşkanına hakaretten hapis

"Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanına hakarete yönelik bir paylaşımım yok. Hakaret paylaşımı benim tarafımdan gerçekleştirilmiş değildir. Bir sanatçı olarak bırakın Cumhurbaşkanını, sıradan bir insana hakareti bile kendi kişiliğime aykırı görürüm. Bana ait olmayan bir paylaşım. Facebook sayfasının nasıl açıldığını dahi bilmem. Bana ait olsa çıkıp söylerdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum."

Mahkeme, verdiği aranın ardından, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu sabit görerek, İnaç'ın 1 yıl 5 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.
Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verdi.

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