Şarkıcı olmak istiyordu... 15 yıl sonra kahreden tesadüf

Olay, 8 Haziran gecesi saat 01.30’da Varsak Karşıyaka Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı saha maçı için motosikletiyle evinden çıkan Bilal Samet Akbıyık (19), maç sonrası arkadaşı Sedat Daşkır (19) ile birlikte geri dönüş yoluna çıktı.

Kask takmayan iki arkadaş, bulvar üzerindeki kavşakta iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada geçen bir minibüse çarpan iki genç yola savruldu. Kaza sonrası Akbıyık ağır yaralanırken, Daşkır da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenler durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki genci de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada kafasından yaralanan Akbıyık, pazar günü sabahı yaşamını kaybetti, arkadaşı Daşkır ise taburcu edildi. Akbıyık’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Akbıyık’ın hikayesiyle ilgili acı gerçekler yürekleri burktu. 5 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Akbıyık’ın, 2003 yılında yine aynı mahallede akşam saatlerinde babası Mustafa Akbıyık'ın da benzer bir motosiklet kazasında kaybettiği ve o kazada kendisinin de yaralandığı ortaya çıktı. O kazadan 15 yıl sonrası hayatını kaybeden gencin, şarkıcı olmak istediği ve sosyal medya hesapları üzerinden birçok canlı performans ve karaoke şarkılar seslendirdiği gözlendi. Üniversiteye hazırlanan Akbıyık’ın son olarak sevgilisiyle müzikli bir video çektiği ve bunu hesabında yayınlayamadan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gencin cenazesini almaya gelen yakınları ile arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu. Akbıyık’ın cenazesinin Varsak bölgesinde toprağa verilecek.



