Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şarkıcı Bergen'i öldüren eski kocası 4 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı...

    Şarkıcı Bergen'i öldüren eski kocası 4 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı...

    DHA
    11.04.2018 - 12:31 | Son Güncelleme:

    Adana'nın Pozantı ilçesinde arabesk şarkıcısı Bergeni öldüren eski kocası Halis Serbest, dört çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kozan ilçesinde tutuklandı.

    Çıkardığı albümündeki şarkısı, 'Acıların kadını' lakabıyla tanınan arabesk müzik şarkıcısı Bergen'in yüzüne 1982'de kezzap atan, boşandıktan sonra da 1989 yılında da silahla vurup öldüren eski kocası Halis Serbest, bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldı.

    Adana’da yaşamını sürdüren Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2’si 16, 2’si 17 yaşında olan 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı.

    Ailelerden 3’nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şarkıcı Bergeni öldüren eski kocası 4 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı...

    Etiketler: Şarkıcı , cinsel istismar , tutuklandı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri