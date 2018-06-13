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    Şarjda bırakılan batarya alev alınca...

    AA
    13.06.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

    İzmir'de bir evde şarj olması için prize takılan taşınabilir bataryanın alev alması sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştu.

    Buca ilçesi Güven Mahallesi'nde Gülsüm Sermin Ündey'e ait 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.  Dumanı gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Şarjda bırakılan batarya alev alınca...Olay yerine gelen polis ekipleri, binada bulunan vatandaşları tahliye etti.  Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre söndürüldü.

    Şarjda bırakılan batarya alev alınca...Soğutma çalışmaları sonrasında evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının ilk belirlemelere göre şarj olması için prize bağlanan taşınabilir bataryanın patlaması ve alev alması sonucu çıktığını belirledi.

    Şarjda bırakılan batarya alev alınca...

    Şarjda bırakılan batarya alev alınca...

     

    Etiketler: İzmir , batarya , son dakika , haberler
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