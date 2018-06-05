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    Sarıyer'deki vahşetin ardından Urfi Çetinkaya'nın yeğenleri çıktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    05.06.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    Sarıyer’de tabancayla vurulduktan sonra yakılarak öldürülün Yusuf Işık olayında Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. İddiaya göre, Emniyette 30 dolandırıcılık olayından kaydı çıkan Işık, Urfi Çetinkaya’nın kız kardeşi olan T. G’den, 2002 yılında Portekiz’de tutuklanan eşi Yılmaz G’yi Türkiye’ye iade ettireceğini söyleyerek 51 bin dolar aldı. T.G’nin yeğenleri bir gelişme olmayınca Işık’ın peşine düştü ve 16 yıl sonra izini bularak öldürdü.

    SERÇE PARMAĞINDAN KİMLİK TESPİTİ

    Sarıyer’de 20 Nisan 2018 günü ormanlık alanda yanmış bir ceset bulundu. Polis, cesedin neredeyse tamamı yandığı için serçe parmağından alınan parmak iziyle kimliğini belirledi. Yakılmadan önce kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Emniyette 30 dolandırıcılık olayından kaydı çıkan Yusuf Işık olduğu belirlendi.

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    Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları araştırmadaki iddialara göre; Urfi Çetinkaya’nın kız kardeşi T.G’nin eşi Yılmaz G., 2002 yılında Portekiz’de uyuşturucu operasyonunda tutuklandı. İ.S adlı bir kişi, T.G’ye Yusuf Işık adlı tanıdığı olduğunu, çok sayıda bürokrat tanıdığı olan bu kişinin eşinin Türkiye’ye iadesini sağlayabileceğini, bunun için 51 bin dolar vermesi gerektiğini söyledi. T.G, Yusuf Işık adlı kişiye 51 bin dolar verdi. Paranın ödenmesinden sonra Işık, sözünde durmadı ve ortadan kayboldu. Aradan geçen yıllarda, 2002’de cezaevine giren T.G’nin eşi Portekiz’de tahliye oldu ve bu ülkede 2015 yılında vurularak öldürüldü. İ.S. de 2015 yılında hayatını kaybetti.

    EVİNE GİDERKEN KAÇIRILDI

    Aradan 16 yıl geçttikten sonra geçtiğimiz Nisan ayında, T.G’nin yeğenleri C.Ç ve F.Ç, Işık’ın izini buldu. Ölen İ.S’nin kardeşi S.S, Işık’ın Sultangazi’de yaşadığını söyledi. Adresi bulan 2 kardeş, evin çevresine pusu attı. S.G adlı kadın adrese gönderilerek adreste yaşayıp yaşamadığı kontrol ettirildi. Evde yaşadığı anlaşılınca plan yapıldı. Yusuf Işık, 19 Nisan 2018 günü, eve girmek istediği sırada kaçırıldı. Kaçıranlar önce Beykoz’a götürdü daha sonra Sarıyer tarafına getirilerek silahla vuruldu. Daha sonra da üzerine benzin dökülerek yakıldı. Polisin tespitine göre olayda tabancanın birini kullanan S.S idi. Polis, Işık’ın kaçırılma anının görüntülerine de ulaştı.

    Ekipler cinayete karışan kişilerin kimlik ve adreslerini belirledikten sonra operasyon başlattı. Urfi Çetinkaya’nın yeğenleri C.Ç, F.Ç ve S.S, B.K, S.A, İ.K, İ.S’nin kardeşi S.S ile S.G gözaltına alındı. F.Ç’nin 6 suçtan arandığı ve diğer gözaltına alınan kişilerin de değişik suçlardan Emniyette kayıtları olduğu bildirildi. Adreslerde 3 tabanca ve 140 adet uyuşturucu hap ele geçti. Emniyette sorguları tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

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