Sarıyer'deki vahşetin ardından Urfi Çetinkaya'nın yeğenleri çıktı

SERÇE PARMAĞINDAN KİMLİK TESPİTİ



Sarıyer’de 20 Nisan 2018 günü ormanlık alanda yanmış bir ceset bulundu. Polis, cesedin neredeyse tamamı yandığı için serçe parmağından alınan parmak iziyle kimliğini belirledi. Yakılmadan önce kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Emniyette 30 dolandırıcılık olayından kaydı çıkan Yusuf Işık olduğu belirlendi.

PORTEKİZ’DE ÖLDÜRÜLDÜ



Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları araştırmadaki iddialara göre; Urfi Çetinkaya’nın kız kardeşi T.G’nin eşi Yılmaz G., 2002 yılında Portekiz’de uyuşturucu operasyonunda tutuklandı. İ.S adlı bir kişi, T.G’ye Yusuf Işık adlı tanıdığı olduğunu, çok sayıda bürokrat tanıdığı olan bu kişinin eşinin Türkiye’ye iadesini sağlayabileceğini, bunun için 51 bin dolar vermesi gerektiğini söyledi. T.G, Yusuf Işık adlı kişiye 51 bin dolar verdi. Paranın ödenmesinden sonra Işık, sözünde durmadı ve ortadan kayboldu. Aradan geçen yıllarda, 2002’de cezaevine giren T.G’nin eşi Portekiz’de tahliye oldu ve bu ülkede 2015 yılında vurularak öldürüldü. İ.S. de 2015 yılında hayatını kaybetti.



EVİNE GİDERKEN KAÇIRILDI



Aradan 16 yıl geçttikten sonra geçtiğimiz Nisan ayında, T.G’nin yeğenleri C.Ç ve F.Ç, Işık’ın izini buldu. Ölen İ.S’nin kardeşi S.S, Işık’ın Sultangazi’de yaşadığını söyledi. Adresi bulan 2 kardeş, evin çevresine pusu attı. S.G adlı kadın adrese gönderilerek adreste yaşayıp yaşamadığı kontrol ettirildi. Evde yaşadığı anlaşılınca plan yapıldı. Yusuf Işık, 19 Nisan 2018 günü, eve girmek istediği sırada kaçırıldı. Kaçıranlar önce Beykoz’a götürdü daha sonra Sarıyer tarafına getirilerek silahla vuruldu. Daha sonra da üzerine benzin dökülerek yakıldı. Polisin tespitine göre olayda tabancanın birini kullanan S.S idi. Polis, Işık’ın kaçırılma anının görüntülerine de ulaştı.



Ekipler cinayete karışan kişilerin kimlik ve adreslerini belirledikten sonra operasyon başlattı. Urfi Çetinkaya’nın yeğenleri C.Ç, F.Ç ve S.S, B.K, S.A, İ.K, İ.S’nin kardeşi S.S ile S.G gözaltına alındı. F.Ç’nin 6 suçtan arandığı ve diğer gözaltına alınan kişilerin de değişik suçlardan Emniyette kayıtları olduğu bildirildi. Adreslerde 3 tabanca ve 140 adet uyuşturucu hap ele geçti. Emniyette sorguları tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR