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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA)
27.08.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Sarıyer'deki tarihi kiliseyi defineciler talan etti

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Sarıyer'deki tarihi kiliseyi defineciler talan etti

İstanbul Sarıyer'de bulunan tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Yapının içini ve dışını kazan defineciler tarihi binaya zarar verdi

İstanbul Sarıyer, Gümüşdere’de bulunan kilise bir süre cami olarak kullanıldı. Kaderine terk edilen kilise, şu an ise harabe halde. Tarihi kilise definecilerin hedefi oldu.

4-5 METRELİK ÇUKUR KAZDILAR

Defineciler kilisenin her tarafını kazdı. Kilisenin içini de talan eden defineciler, 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazdı. Hem kazılardan hem de bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de oluşturuyor.

Sarıyerdeki tarihi kiliseyi defineciler talan etti

Köyde yaşayan Muhtar azası Nilüfer Tekoğul, "Buranın onarılmasını, kütüphane, kültür evi olmasını istiyoruz. Manzara çok kötü. Bir an önce onarılmasını istiyoruz. Harap bir halde. Eskiden burası depo olarak kullanılıyordu. Buranın köye kazandırılmasını istiyoruz. Köyde definecilerin kazı yaptığı duyuluyor, kiliseye girilmiş, kilidi kırılmış. Kimin yaptığını bilemiyoruz" diye konuştu.

Sarıyerdeki tarihi kiliseyi defineciler talan etti

 

 

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