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    Sarıyer’de yolcu minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı

    Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)
    24.03.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer'de bir yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle ormanlık alanda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Trafik kısa süreli tek şeritten sağlandı.

    Kaza, Zekeriyaköy - Bahçeköy yolunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kısırkaya-Sarıyer hattında çalışan 34 M 1568 plakalı yolcu minibüsünün şoförü, Sarıyer yönüne ilerlerken maddi hasarlı bir kaza nedeniyle güzergahının kapalı olduğunu görünce başka bir yola saptı.

    Sarıyer’de yolcu minibüsü kaza yaptı: 5 yaralıMinibüs şoförü, ormanlık alanda yokuş aşağı giderken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, bir ağaca çarparak durabildi. Kazada, minibüsün içerisinde bulunan 2’si polis okulu öğrencisi 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Sarıyer’de yolcu minibüsü kaza yaptı: 5 yaralıKazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle gidiş-geliş olan yolun tek şeridi trafiğe kapandı.  Yol polis ekipleri tarafından kısa süreli tek şeritten sağlandı.

    Sarıyer’de yolcu minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı
    Minibüs sürücüsünün arkadaşı Halit Baydaroğlu, kazayı duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek "Yukarıdaki kazadan dolayı aracımız bu yola girdi. Yolun kayganlığından dolayı araç kayıyor. Kontrolünü kaybedip ağaca çarpmış" diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Sarıyer’de yolcu minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı

    Etiketler: yolcu minibüsü , NoMobil , gündem
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