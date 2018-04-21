Sarıyer’de vahşice öldürülen kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ormanlık alana gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı. 3 saat süren çalışmanın ardından cesedin 53 yaşındaki Yusuf Işık adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Cesedin üzerinde yanarak büyük oranda tahrip olmuş kimlik çıktı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Yusuf Işık’ın önce tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğünü daha sonra da üzerine benzin dökülerek yakıldığını belirledi.

Yusuf Işık’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis yaptığı araştırmada, Işık’ın geçmişte dolandırıcılıktan emniyette kaydı olduğunu belirledi. Polisin, Işık’ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.