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    Sarıyer'de vahşet! Öldürüp yakmışlar

    İHA
    21.04.2018 - 10:43 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda bir kişinin yanmış cesedi bulundu. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri şahsın önce öldürüldüğünü sonra da yakıldığını tespit etti.

    Gündüz saatlerinde Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ormanlık alana gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı.

    Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından cesedin 53 yaşındaki Yusuf Işık isimli bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri ormanlık alanda işlenen ve adeta kan donduran cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

    ÖLDÜRÜLÜP YAKILMIŞ

    Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler, çevrede kan izlerinin olduğunu görünce detaylı bir çalışma başlattı. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından Yusuf Işık’ın önce öldürüldüğünü sonra ise yakıldığını belirledi.

    İncelemelerini sürdüren ekipler, olaya karıştığı düşünülen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Yusuf Işık’ın yanmış cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Etiketler: cinayet , NoMobil , gündem
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