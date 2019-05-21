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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
21.05.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Sarıyer'de un yüklü kamyon devrildi

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İstanbul Sarıyer'de freni tutmayan un yüklü kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kamyondaki un çuvalları yola saçıldı.

Saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre Şifa Yolu Üstü Sokağı'nda seyir halinde olan İlhan Can'ın kullandığı 42 FLF 37 plakalı un yüklü kamyon yokuş yukarı çıkarken frenlerinin tutmaması nedeniyle geriye doğru kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon daha sonra yola devrildi.

Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonda bulunan un dolu çuvallar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kamyonun devrildiği yolu şerit çekerek trafiğe kapattı. Devrilen kamyonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

"FREN TESİR ETMEDİ"

Kamyon sürücüsü İlhan Can, "Yukarıdan geliyordum. Fren tesir etmedi. Aracı karşıya vurdum. Buradan da belediye otobüsü geliyordu. Belediye otobüsünü atlattıktan sora kamyon kendi kendine geriye doğru kaydı ve devrildi." dedi.

 

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