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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
17.05.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Sarıyer'de TIR'ın çarptığı ağaç otobüs durağına devrildi, 3 kişi ölümden döndü

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Sarıyer'de TIR'ın çarptığı ağaç otobüs durağına devrildi, 3 kişi ölümden döndü

İstanbul Sarıyer Bahçeköy Caddesi'nde ilerleyen TIR, otobüs durağının hemen yanındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç otobüs durağının üzerine devrildi. O sırada otobüs durağında bekleyen 3 kişi ölümden döndü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Sarıyer Bahçeköy Caddesi'nde 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bahçeköy Caddesi'nden Sarıyer istikametine ilerleyen TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle Çayırbaşı otobüs durağının yanındaki ağaca çarptı.

OTOBÜS DURAĞINDA BULUNANLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle ağaç, o sırada 3 kişinin bulunduğu otobüs durağının üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otobüs durağı adeta yerle bir oldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve belediye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı, elektrikli testereyle parçalara ayırarak kaza yerinden kaldırdı.

'KAÇARKEN YERE DÜŞTÜM, AĞAÇ ÜZERİME DÜŞTÜ'

Kaza sırasında otobüs durağında bekleyen Nedim İreç, "Biz durakta 3 kişiydik otobüs bekliyorduk. Birden bir ses geldi biz hemen kaçtık. Ben de kaçarken yere düştüm. Ağaç üzerime devrildi. Ucuz kurtulduk" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde TIR'ın otobüs durağının yanındaki ağaca çarptığı ve ağacın da otobüs durağının üzerine devrildiği görülüyor.

Sarıyerde TIRın çarptığı ağaç otobüs durağına devrildi, 3 kişi ölümden döndü

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