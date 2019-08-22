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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.08.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Sarıyer'de terör estirmişlerdi... Yakalandılar!

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Asker uğurlamak için konvoy halinde Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline girerek tek tekerlek üzerinde giden, patinaj çeken ve trafiği kesen magandalar yakalandı. Bir magandaya çeşitli suçlardan toplam 2 bin 488 lira idari para cezası kesilirken 2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar.

İstanbul Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline konvoy halinde giren otomobil ve motosikletlerden oluşan bir grup, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Çeşitli noktalarında patinaj çekerek adeta terör estiren magandalar, tünelde kendilerine tepki gösteren sürücüyle de tartışmıştı.

Tünelin bir süreliğine trafiğini keserek hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atan şahıslar o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı. 

Sarıyerde terör estirmişlerdi... Yakalandılar


2 BİN 704 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, tünelde terör estiren 34 RC 8345 plakalı motosiklet sürücüsü C.T. ile 34 GE 1364 plakalı aracın sürücüsü H.Ç.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Şubeye götürülen sürücü C.T.’ye “sürücü belgesiz araç kullanmak” maddesinden 2 bin 18 lira, “trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak” maddesinden 235 lira, “motosiklet kullanıcılarının devamlı iki elle araç sürmemesi” maddesinden ise 235 lira olmak üzere toplam 2 bin 488 lira idari para cezası kesildi. 

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKLAR

Sürücü H.Ç.’ye ise “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yasak ve zorunluluklara uymamak” maddesinden 108 lira, “taşıt yolu üzerinde tünel içerisinde duraklamak” maddesinden ise 108 lira, olmak üzere toplamda 216 lira idari para cezası kesildi.

Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, (Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesinden adli işlem yapılmak üzere Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi. 

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