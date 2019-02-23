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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul, (DHA)
23.02.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Sarıyer’de sürücüleri şoke eden olay

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Sarıyer’de sürücüleri şoke eden olay

İstanbul Sarıyer’de seyir halindeki otomobillerin üzerine aydınlatma direği devrildi. Olayda 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Aydınlatma direğinin otomobillerinin üstüne devrildiğini gören sürücüler şok yaşadı.

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  • Sarıyerde aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
  • Sarıyerde aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
  • Sarıyerde aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
  • Sarıyerde aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sarıyer  Büyükdere Caddesi'nde refüj üzerindeki  aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle Maslak istikametine ilerleyen  Erkut Azizoğlu'nun kullandığı 34 BBU 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü binası önüne meydana gelen olayda sürücü yara almazken, aracın ön camında çatlaklar oluştu. Yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle Maslak istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri,  yolu dubalarla daraltarak önlem aldı. Elektrik ekipleri ise devrilen aydınlatma direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Oksijen kaynak makinesiyle parçalara ayrılan aydınlatma diğeri ekipler tarafından kaldırıldı. 

"ÇOK ŞAŞIRDIM NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Üzerine aydınlatma direği devrilen aracı kullanan Erkut Azizoğlu, "Aracımla birlikte seyir halindeyken elektrik direği üzerime devrildi.  O anda çok şaşırdım ne yapacağımı bilemedim. Daha kötü şeyler olabilirdi. Allah beterinden saklasın" dedi.

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