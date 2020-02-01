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Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.02.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı

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İstanbul Sarıyer Bahçeköy Ormanı'nda 12 metrelik kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı. 

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  • Sarıyerde ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı
  • Sarıyerde ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı
  • Sarıyerde ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı
  • Sarıyerde ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Sarıyer Bahçeköy Ormanı'nda meydana geldi. Perşembe günü akşam saatlerinde evinden ayrılarak ormana gittiği belirtilen Ali Kılınç'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Kılınç'ın Bahçeköy Ormanı'nda kaybolmuş olabileceğini düşünen yetkililer arama çalışmalarına başladı. Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin yaptıkları aramalarda Ali Kılınç'ın orman içerisinde bulunan 12 metrelik kuyuya düştüğü tespit edildi.

Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler Ali Kılınç'ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kuyuya düşen kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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