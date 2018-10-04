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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA
04.10.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Sarıyer'de çifte vahşet! Bulun bu caniyi

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Sarıyer'de çifte vahşet! Bulun bu caniyi

SARIYER'de bir evin bahçesinde ayakları kesilerek karnı yarılmış iki kedi ölüsü bulundu. Öldürülen iki kedi, belediye ekipleri tarafından bahçeden alınarak gömülmek üzere Kilyos'taki hayvan mezarlığına götürüldü.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde saat 15.00 sıralarında meyve toplamaya çıkan bir kişi yerde birinin 4 ayağı kesilerek karnı yarılmış, diğerinin de öndeki iki ayakları kesilmiş iki kedi ölüsüyle karşılaştı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede ve bahçede inceleme yaptı. 

Olay yerine gelen Sarıyer Belediyesi ekipleri ise ayakları kesilerek öldürülen iki kediyi, bahçeden alarak gömülmek üzere Kilyos'taki hayvan mezarlığına götürdü.

Sarıyerde çifte vahşet Bulun bu caniyi

Vahşi olayın kim yada kimlerin yaptığı bilinmezken, polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri belirlemek için çalışma başlattı. 

Olayın yaşandığı sokakta oturan Emine Kişmir, “Eşimin kardeşi geldi. 'Bahçede iki tane kedi ölmüş' dedi bana. Ben kedilerin nereden atıldığını bilmiyorum. Ayakları kesilmiş iki kedi vardı. Çok üzüldüm, burada bir sürü kedi var ben onlara yemek de veriyordum. Kedileri çok da sevmem aslında ama zarar da vermiyorum. Etrafta 10-15 tane kedi var. Bunu yapan cezalandırılsın. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" dedi.

Sarıyerde çifte vahşet Bulun bu caniyi

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