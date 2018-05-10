Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sarıyer'de korkunç kaza... Motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

    Sarıyer'de korkunç kaza... Motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

    İHA
    10.05.2018 - 09:27 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Sarıyer Ayazağa’da seyir halinde olan motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyrantepe’den Maslak istikametine giden 34 SP 6896 plakalı otomobilin sürücüsünü henüz bilinmeyen bir nedenle yanında seyreden motosiklet sürücüsü sıkıştırdı. Sıkıştırma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere girdi.

    Sarıyerde korkunç kaza... Motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandıKaza sonucu bariyerlere giren otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Otomobili sıkıştırdığı iddia edilen motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sarıyerde korkunç kaza... Motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandıİhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Sarıyerde korkunç kaza... Motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
    Bariyerlere ok gibi saplandı

    Öte yandan kazaya karışan otomobil ise yol ortasındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerlerin sürücü mahalline kadar girdiği görülürken, kullanılamaz hale gelen aracın hava yastıkları da patladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafik normal seyrinde devam ettiği esnada otomobil sürücüsü sola doğru dönüyor. O esnada yanından geçen motosikletlinin sıkıştırması sonucu otomobil bariyerlere giriyor. Kaza sonrası trafik kısa bir süreliğine dururken, motosiklet sürücüsü ise yoluna devam ediyor.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.
    Sarıyerde korkunç kaza... Motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

    Etiketler: NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri