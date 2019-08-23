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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)
23.08.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Sarıyer'de kolonları patlayan binanın tahliyesine başlandı

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Sarıyer'de kolonları patlayan binanın tahliyesine başlandı

İstanbul Sarıyer'de kolonları patladığı için boşaltılan 9 katlı binanın tahliyesine başlandı. Tahliye işlemleri nedeniyle bina sakinleri, eşyalarını çıkarırken, çalışmalar havadan da görüntülendi.

Bahçeköy'de bir hafta önce kolonları patladığı için boşaltılan binayla ilgili hazırlanan raporda, bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk taşımadığı belirtilmişti. Tahliye işlemleri ise bugün saat 10.00 itibariyle başladı. Eşyaların tahliyesi için binaya ev sahipleri ve nakliyeciler geldi. Nakliyecilerin gelmesiyle birlikte zabıtaların kontrolünde bina önündeki emniyet şeridi açıldı. Ardından binanın kapısı açılarak. Nakliyeciler ile birlikte ev sahibi eşyaların taşınması için binaya girdi. Bugün 3 bina sakininin eşyalarının taşınması planlanıyor.


"HERKES MUTLU OLUR İNŞALLAH"

Eşyaları ilk tahliye edilecek kişi olan Tufan Sarkaya, "Bir aksilik çıkmazsa birazdan eşyalarımı taşımaya başlayacağız. Sonraki süreci de bekleyeceğiz. Şu anda kayınpederimde kalıyorum." dedi. Mutlu olduklarını belirten Sarkaya, "İnşallah diğer komşularım da sağlam bir şekilde eşyalarını alırlar, herkes mutlu olur inşallah." diye konuştu. 

"ÇARESİZ BEKLİYORUZ"

Kızıyla birlikte bina önünde bekleyen bir diğer bina sakini Olgun Keçeci ise, "Ben bugün eşyalarımı almayacağım ama almaya başlıyorlarmış. Halimiz perişan. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Taşıma da bir külfet istiyor. Raporu öğrendik. Riskli olduğunu söylediler. Ama taşınabilir olduğunu söylediler. Akıbeti hakkında bir bilgi yok. Yıkılıp, yıkılmayacağı, ya da güçlendirme yapılacağı hakkında. Çaresiz bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

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