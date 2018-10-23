Sarıyer'de kiracı dehşeti! Herkes sokağa döküldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSarıyer'de kiracı dehşeti! Herkes sokağa döküldü
GeriGündem Sarıyer'de kiracı dehşeti! Herkes sokağa döküldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) 
23.10.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Sarıyer'de kiracı dehşeti! Herkes sokağa döküldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İSTANBUL Sarıyer'de bir kadın, ev sahibinin diğer evini yaktı, mahalleli korkudan sokağa döküldü. Ev sahibi Saadet Seren, "Sabah geldi 'evi yakacağım' dedi. Ben de 'sakın yapma milletin evini yakarsın' dedim. Binayı ateşe vermiş. Ev sahibiyim bir türlü evden çıkaramıyoruz" dedi.

Olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Ayazağa Kurtyolu Sokak'ta bir kadın, iddialara göre oturduğu evin yanındaki yine ev sahibine ait bir evi ateşe verdi. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahalede bulunarak söndürdü. Ev sahibi Saadet Seren, yanan evi için ağladı. Olay yerine gelen polis evi yakan kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Mahalleden bir çok kadın da polis merkezine giderek şikayetlerini bildirdi. Gözaltına alınan kadının polis merkezi camına çıkarak, şikayet için gelen mahalle sakinleriyle tartıştığı görüldü.

"DELİ RAPORUM VAR DİYOR KİMSE YANAŞAMIYOR"

Mahalle sakini bir kadın "Kadın camları kapıları kırıyor. Bugün de evi yaktı, sürekli kavga gürültü çıkarıyor. Mahalleli olarak hepimiz şikayetçiyiz" diye konuştu.

"YAKACAĞIM DEDİ YAKTI"

Bir diğer mahalle sakini de "Evde sürekli alkol alınıyor. Kadın evi yakacağım dedi ve sonunda yaktı" dedi.

"DÖRT YILDIR HUZUR VERMİYOR"

Yanan evin sahibi Saadet Seren "O buraya taşınalı dört yıl oldu. Dört yıldır rezillikler çıkarıyor. Sabah bana geldi 'evi yakacağım' dedi. Ben de sakın öyle bir şey yapma burada evler yan yana, bütün milletin evini yakarsın dedim. 'Yakacağım' dedi. Bir zaman sonra biz dışarıda oturuyorduk bir duman geldi. Gittik baktık. Binayı ateşe vermiş çatır çatır yanıyor. Evde ne varsa yandı. Ben ev sahibiyim bir türlü evden çıkaramıyoruz" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

Savcı babanın adalet isyanı: Saldırganın tutuklanması için kızım illa tecavüze mi uğramalıydı

Kadıköy'de dehşet: Bir kişi önüne geleni bıçakladı: 11 yaralı

Erdoğan’a EYT yanıtı: Sen çift maaş alırken iyi de vatandaş alırken kötü mü 