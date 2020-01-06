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Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2020 - 14:41,Son Güncelleme:/

Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü

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Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü

İstanbul Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kent genelinde etkili olan yağış, Sarıyer'de yollarda su birikintileri oluşturdu. Rögarların taşması sonucu göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tarafından rögar kapakları açılarak su tahliye edildi.

Sarıyerde aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü

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