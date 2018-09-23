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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)
23.09.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Acı haberle yıkıldılar

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Acı haberle yıkıldılar

SARIYER Garipçe’de arkadaşlarıyla birlikte denize giren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mevlüt Ilavlı akıntıya kapılarak boğuldu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılan Ilavlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Sarıyer Galipçe sahilinde saat dün 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’den İstanbul’daki arkadaşlarını ziyarete gelen Pamukkale Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mevlüt Ilavlı, kendisi gibi yüzme bilmeyen arkadaşlarıyla birlikte Garipçe’de denize girdi. Mevlüt İlavlı, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Bunun üzerine arkadaşları çevreden yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar suyun üzerinde çırpınan Ilavlı’yı kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Ilavlı, bir süre sonra gözden kayboldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri kısa bir süre sonra Melvüt Ilavlı’yı denizden çıkartarak Rumeli Feneri İskelesi’ne getirdi. Sahil güvenlik botundan ambulansa alınan Ilavlı, Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’ne getirildi. Ilavlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI 

Olayın ardından hastaneye gelen Mevlüt Ilavlı’nın arkadaşları ise ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı. Mevlüt Ilavlı’nın olay günü akşamı saat 21.00 sıralarında Denizli’ye geri dönmek için bilet aldığı öğrenildi.

“ÇOCUK GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE DENİZDE KAYBOLDU” 

Olay yeri yakınında bir çay bahçesi işleten Gülhan Oğuz, “Çocuk burada denize girdi. 4 kişi kütüğe tutunmuştu. Bu çocuğun elleri kaydı. Denizde kayboldu, çocuk gözümüzün önünde denizde kayboldu. Arkadaşlarıyla beraber girmişti, arkadaşları da zaten yüzme bilmiyormuş. Eğer yüzme bilseler kolundan tutup çıkartırlardı zaten. Üniversite öğrencisi, Denizli’den misafir olarak arkadaşlarının yanına gelmiş. Bugün akşam otobüs bileti almış, Denizli’ye geri dönecekmiş” dedi. 

GENÇLERDEN BİRİSİ KURTARMAK İÇİN ATLADI AMA BAŞARAMADI 

Olay sırasında çay bahçesinde oturan Sevda Taşkın “Gençler denize giriyordu burada. Hatta kızım bana “Anne ağabeyler denize giriyorlar burada” dedi. Ben de kızıma “burada denize girilmez” dedim. Arkasından yarım saat geçmedi, sahil güvenlik botları siren çalarak geldi. Sanırım 15 dakika kalmış suyun altında. Gençler yüzme bilseymiş kurtarabilirlermiş. Hastaneye gittiğinde de kalbi atıyormuş. Gençlerden birisi atlamış kurtarmak için ama kurtaramamış” dedi.

 

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