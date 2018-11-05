'Sarılık' kalkanı
Sağlık Bakanlığı, halk arasında sarılık olarak bilinen ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen viral hepatiti yok etmeye hazırlanıyor.
5 yıllık bir önleme ve kontrol programı başlatan bakanlık, bu süre içerisinde hastalığının bulaşma riskinin yüksek olduğu berber, kuaför, akupunktur, dövme (tatuaj), piercing, kulak delme gibi iş yerlerinde eğitim verecek. Hijyen kriterlerini anlatacak olan Bakanlık yetkilileri, bu iş yerinde çalışanlara ‘aşı olun’ uyarısında bulunacak. Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı’na göre, Türkiye’de 18 yaş üstü her 3 kişiden biri Hepatit B ile karşılaşmış durumda. Erişkin yaş grubunda iki milyondan fazla kişinin Hepatit B bulaştırma riski olduğu düşünülüyor. Bu kişilerin ise ancak yaklaşık yüzde 12’sinin durumdan haberdar olduğu saptanmış durumda. Bu da Türkiye’de hastalık kapsamında farkındalığın düşük olduğunu ortaya koyuyor. Bakanlık, aile hekimlerine de viral hepatitler ve aşı risk grupları hakkında eğitimler verecek.
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