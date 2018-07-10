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    Sarılar destanı: Köy halkı 25 traktörüyle koşup onlarca insanı kurtardı

    İlknur SARGUT - Hüseyin ÇAKMAK / DHA
    10.07.2018 - 20:20 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında önceki gün meydana gelen tren kazasının isimsiz kahramanları 550 nüfuslu Sarılar köyü ve 25 traktörüydü. Onlar sayesinde kazada yaralanan birçok yolcu ölümden döndü. İşte o saatlerin ayrıntıları:

    CAMİDEN ÇAĞRI

    Kazanın gürültüsü 5 kilometre uzaklıktaki Sarılar’a geldiğinde muhtar Fuat Döner’in hemen köy camisinin hoparlöründen çağrı yaptı. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği onlarca köylü traktörleriyle olay yerine koştu. Kurtarma araçları çamur yüzünden kaza alanına giremeyince köyün 25 traktörü yaralıları ambulansların bulunduğu bölgeye taşımaya başladı. Yaralıları bırakıp geri dönerken bu kez sağlık ekiplerini taşıdılar.

    Sarılar destanı: Köy halkı 25 traktörüyle koşup onlarca insanı kurtardı

    YARALI ÇEKTİK

    Sarılar köyü Eski Muhtarı Şahin Nas traktör dışında kaza yerine girişin imkansız olduğuna dikkat çekti. Nas, “Traktör haricinde o çamurda hiçbir vasıta iş yapamazdı, köy halkı olay yerine koştu. İki traktörümü bölgeye götürdüm. Traktörle de olsak zorlandık. Çamurda yürüyemeyen, batanlar vardı. Yaralıları traktörler çekti. Allah köy halkımızdan razı oldu. Traktörünü kapan römorkuyla yaralılara yardıma gitti” diye konuştu.

    Sarılar destanı: Köy halkı 25 traktörüyle koşup onlarca insanı kurtardı

    KİMİ DE KOŞARAK

    Köylülerden Mustafa Çalışkan (58) ise kimi köylünün traktörüyle bölgeye gittiğini, kiminin de koşarak yaralılara ulaşmaya çalıştığını anlattı. Çalışkan, “Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. 1,5 yılda tren raylarının üstünü döşediler ve 150 yıllık köprünün üzerine tren rayı koydular. Normal vatandaş gözüyle bile o menfezin o suyu almayacağını bilirsin” dedi.

    Sarılar destanı: Köy halkı 25 traktörüyle koşup onlarca insanı kurtardı

    TEK YÜREK OLDUK

    70 yaşındaki çiftçi Fikret Döner de, “Tek yürek olduk. Böyle olduğu müddetçe Türkiye’ye hiçbir şey olmaz” diye konuştu. Muammer Özük ise “Bizim çocukluk yıllarımızda da yani yaklaşık 50 yıl önce benzeri oldu. Demiryolunun üzerinden çamur ve taşlar olduğu gibi akıp gitmişti ama bu o an için bir kazaya sebebiyet vermemişti. Bugün yaşanan ise çok acı oldu” dedi.

    Sarılar destanı: Köy halkı 25 traktörüyle koşup onlarca insanı kurtardı

    SENDİKA İDDİASI:  YOL BEKÇİSİ HAFTA SONU YOKTU

    BİRLEŞMİŞ Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Beştaş, 24 kişinin öldüğü tren faciasının ihmaller zincirinden kaynaklandığını iddia etti. Bektaş şöyle konuştu: “TCDD’de birçok ara eleman işten çıkarıldı. Yol bekçiliği uygulamasına da tasarruf adı altında birçok yerde son verildi. Bazı bölgelerde de âdet yerini bulsun diye, hat bakım işçisi adı altında uygulama devam etti ancak bu çalışanlar da hafta sonları çalışmıyordu. Tekirdağ’daki kaza da hafta sonu yaşandı. Yol bekçisi olsaydı, bu kaza yaşanmayabilirdi. TCDD’de tüm yol, bakım, onarım servis müdürleri mühendis kökenli olmalıdır. Kazanın yaşandığı 1 No’lu bölgede müdür mühendis kökenli değildi.”  (Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA)

    ÖLENLERDEN 6’SI ÇOCUK

    24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren faciasında, yaşamını yitirenler arasındaki 5 aylık Beren Kurtuluş'un da bulunduğu 6 çocuk, acıları daha da artırdı. Çalışmaların sürdüğü kaza bölgesinde enkazdaki eşyalar da olayın vahametini ortaya koyarken, vagonların yakınında bulunan bir çift çocuk ayakkabısı görenlerin yüreğini dağladı. (DHA)

    Etiketler: gazetehaberleri , çorlu
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