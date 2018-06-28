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    Sarıkız paniği: Şehir diken üstünde

    Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)
    28.06.2018 - 19:03 | Son Güncelleme:

    HALK arasında ’sarıkız’ adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek, Kayseri’de görüldü. Dünyada ’camel spider’ diye bilinen örümceği gören vatandaşlar, "İnternetten araştırdık, et yiyormuş, tedirginiz" diye konuştu.

    Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi’ndeki bir apartmanın bahçesinde ’sarıkız’ adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen, ’camel spider’ isimli örümcek görüldü. Apartmanda önce bahçede ardından zemin kattaki dairenin balkonunda görülen tehlikeli örümcek, apartman sakinleri başta olmak üzere çevredekileri tedirgin etti. Yetkililere seslenen vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

    Sarıkız paniği: Şehir diken üstünde

    Apartman sakinlerinden Ali Galip Baydan, art arda iki örümceği görüp öldürdüklerini söyledi.

     

    "ÇEVREDE ÇOCUK YOK"

    Bahçede otururken bir anda örümcekle karşılaştıklarını ve panikle örümceği başına vurup öldürdüklerini söyleyen Baydan, örümceği yetkililere göstermek için şeffaf bir kaba koyup, sakladıklarını söyledi.

    Sarıkız paniği: Şehir diken üstünde

    Baydan, "İnternetten araştırdık sarıkız diye et yiyip, ısırdığı yeri çürüten olduğunu anladık. Şu an tedirginiz; çoluk çocuk dışarı çıkamıyor böcek, yılan var. Tedirginiz" dedi.

    Sarıkız paniği: Şehir diken üstünde

    Diğer apartman sakini Murat Kök ise mağdur durumda olduklarını belirterek, "Millet korkudan dışarı çıkamıyor, çevrede çocuk yok. Belediye yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz" diye konuştu.

     

    Etiketler: kayseri , son dakika , haberler
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