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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sarıkaya sanık sandalyesinde: Mahkemeye yeni liste verdi

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Sarıkaya sanık sandalyesinde: Mahkemeye yeni liste verdi

Kamuoyunda ‘Şemdinli savcısı’ olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya dün ilk kez hâkim karşısına çıkarken mahkemeye ‘yeni liste’ verdi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) meslekten ihraç edilen Sarıkaya’nın yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Sarıkaya, meslek hayatında tanıdığı ve savcılık ifadesinde ismini vermediği bazı FETÖ/PDY üyelerinin isimlerini yazdığı listeyi, mahkeme heyetine teslim etti. Mahkeme başkanı, Sarıkaya’nın verdiği listedekilerin çoğunun kamuoyunda bilinen ve meslekten ihraç edilen isimler olduğunu belirterek, “Bunları vermen soruşturmaya nasıl bir katkı sağlayacak?” diye sordu. Sarıkaya da, “Haklısınız ancak ben bu isimleri savcılık sorgusunda vermeyi unuttuğum için veriyorum. Bunlardan bazıları daha önce hiç verilmemiş isimler” yanıtını verdi.

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005’te 2 kişinin hayatını kaybettiği Umut Kitabevi’nin bombalanması olayıyla ilgili ‘Şemdinli iddianamesi’ni hazırlayan savcı olan Sarıkaya, hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu meslekten ihraç edildiğini ve 2007’de Ankara’ya döndüğünü söyledi. Sarıkaya, eski Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlhan Kaya’nın “İş tekliflerini reddet senin her şeyin karşılanacak” sözlerinden sonra iş tekliflerini reddettiğini iddia ederek özetle şu ifadeyi verdi:

“Ankara’ya dönünce Burhan Yaz beni Mehmet Saltan’la tanıştırdı. Mehmet Ergenekon, Balyoz soruşturmalarının başladığını ve tehlikede olduğumu söyledi. Bosna’ya gittim. Mehmet her ay uğrayıp ihtiyaçlarımızı karşılardı. 2009’da Türkiye’ye döndüm ve 2010’daki Anayasa değişikliğiyle HSYK mesleğe kabulüme karar verdi.

BÜYÜKANIT DOSYADA

Şemdinli olayında FETÖ’nün talimatıyla hareket ettiğim doğru değil. Ama İlhan Kaya’nın FETÖ üyesi olduğunu bilmiyordum.

Yaşar Büyükanıt konusunda onun yönlendirmesi bende etkili oldu. Büyükanıt’ın Genelkurmay Başkanı olduğu zaman darbe yapabileceğini söylüyordu. Amacı o kadrolara FETÖ üyelerini yerleştirmekmiş. Kaya’nın yönlendirmesiyle Yaşar Paşa’nın adı dosyaya girdi.”
Mahkeme Sarıkaya’nın tahliye talebini reddetti.

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