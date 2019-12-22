Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümü unutulmadı – Sarıkamış şehitleri anılıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında anma etkinlikleri yapılıyor.



"Son 140 yılın en acı olaylarından biri" olarak nitelendirilen harekatın 105'inci yılı dolayısıyla "Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla Sarıkamış başta olmak üzere yurdun birçok yerinde düzenlenecek etkinliklerle, şehitler anılıyor.



Aralık 1914-Ocak 1915'teki harekatta şehit olanları anmak için ilçede her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen etkinliklere, yurdun dört bir yanından binlerce kişi katılıyor.



Sarıkamış'ta bu yıl yapılacak etkinlikler için Gençlik ve Spor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının desteğinde, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesince yürütülen hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Sarıkamış Harekatı ne zaman gerçekleşti?



Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914), I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından olup Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri taktik hatasıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir.

Sarıkamış şehitlerinin sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına göre Osmanlı zayiatları 60.000 ve Rus zayiatları 30.000'dir. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının bir çoğunun Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk hava koşulları yüzünden ölmesidir. Ruslar; Türklerden 200 subay, 7000 eri esir, 20 makineli tüfekle 30 topu ganimet olarak aldı. 5000 kişi civarında esir alındı. Bunlar tahmine göre Kırımda domuz çiftliğinde çalıştırılarak ve aç bırakılarak ölmüşler. Tarihçi-yazar Mehmet Niyazi, Sarıkamış Harekâtı'ndaki ölü sayısının tüm belgelerde toplamda 23.000 olduğunu, 90.000 rakamının 60.000 kayıp veren Rusların yalanı olduğunu kaydeder. 90.000 askerin öldüğü iddiası ilk olarak Sarıkamış Harekâtı'ndan sekiz yıl sonra Binbaşı Şerif Bey'in yazdığı kitapta yer almaktadır. Osman Mayatepek 75.000 muharip kuvvetin bulunduğu tarafın 90.000 askerinin ölmesinin matematiksel olarak imkânsız olduğunu ifade etmektedir.